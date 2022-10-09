Çok sansasyonel bir transfer dönemini geride bırakan Galatasaray yönetimi durmuyor!
G.Saray için İspanya'dan flaş iddia! Ocak ayında görüşecekler
Yaptığı transferlerle ses getiren Galatasaray, bu hamleleri ocak ayındaki transfer döneminde de devam ettirmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılı ekip bu çerçevede gözünü İspanya'ya çevirdi. Cimbom'un yeni hedefi Barcelona'nın Hollandalı yıldızı Memphis Depay. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Bir yandan ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar bir yandan da yeni sezonun planlamasını yapıyor.
Bu planlama doğrultusunda yönetimin ilk hedefi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcular.