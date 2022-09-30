Galatasaray kafilesi Adana’ya ulaştı!

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray kafilesi, Adana'ya geldi. Sarı kırmızılı ekibi, havaalanında taraftarları coşkuyla karşıladı
Ligde son olarak sahasında ağırladıkları Arabam.com Konyaspor'u 2-1 yenen Galatasaray, yarın oynayacağı Adana Demirspor maçı için kente geldi. Sarı kırmızılı ekibi, saatler öncesinden Adana Şakirpaşa Havalimanı'na gelen taraftarlar coşkuyla karşıladı. Uzun süre tezahürat yapan taraftarlar, futbolcuları görünce sevgi gösterisinde bulundu. Karşılamanın ardından Galatasaray kafilesi havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele gitti.