Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un öne çıkan sözleri:

"Tüm maçlarımız kazanmaya yakın şekilde geçti. Tek hatamız Giresunspor oldu. Onun dışındaki tüm maçlarda oyun olarak iyi durumdaydık. Atakları sonlandırmada sorun yaşıyoruz, bunu geliştirmeliyiz. Dışarıdan gördüğümüz mutlu, heyecanlı ve takımını destekleyen bir Galatasaray taraftarı. olduğu... İlk gün de bugün de tek hedefimizin şampiyonluk olduğunu söylüyoruz.

Türkiye'nin en büyük kulubündeyiz. Eleştiri tabii ki olacak. Sonuç eleştirilecek, giren-çıkan oyuncu eleştirilecek. Futbolun doğrusu yok, herkesin fikri başka. Dünyanın yorumlanabilecek en kolay sporu belki de. Herkesin görüşüne saygı duyuyorum.

Lig lideri de 11 gol atmış. Galatasaray'ın gol sayısı düşük ama geçen seneye göre daha az gol yiyen bir takım da var. Icardi süre almadı, Mata sadece 1 maçta oynadı. Rashica, Yusuf, Ross az süre aldı. Biz tam olarak kadromuzu yüzde 100 olarak oluşturmadan iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. 3 Türk kuralı yüzünden hiçbir zaman tüm yabancılarımızı aynı anda oynatamayacağız.

Icardi'nin hiçbir sorunu yok. Keyfi, neşesi iyi. Dün geldi ve antrenmanlara başladı. Sorunsuz bir oyuncu, iyi bir karakteri var. Bir sonraki maç için en hazır şekilde onu da sahada göreceğiz.

8+3 kuralının yanlış olduğunu hepimiz görüyoruz. Seyirci, taraftar ve medya mutsuz. Bu kararla kimin mutlu olduğunu merak ediyorum. Bu kural gelmeden A Milli Takım daha başarılıydı, oyuncularımız yurt dışına gidiyordu. İnşallah bu yanlış ilerleyen zamanda çözülür.

Savunma anlamında Türk oyuncu bulmak zor, bulsanız da çok para isteniyor. Sezon başında girişimimiz oldu ancak en az 5 milyon euro isteniyor. İçerden Türk oyuncu rotasyonunu artırmaya çalışacağız. Son maçtan sonra Kerem ve Yunus'a eleştiri oldu. Biz onlara güveniyoruz. Çok maç oynadılar, ve az tatil yaptılar. Onlara çok fazla destek olacağız. Galatasaray için önemli oyuncular. Hem taraftarlarımızın hem de bizim destek vermemiz gerekiyor.

Seferovic çok iyi başladı, hazırlık maçlarında çok etkili oldu. Topu ona ne kadar getirebildik? Takım olarak bunu da görmemiz gerekiyor. Ona uygun oyun oynayabildik mi? Bunu da değerlendirmek lazım. Attığı gollerin ona ve takıma sağlayacağı katkıyı konuştuk."