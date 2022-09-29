GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata saha içinde maestro saha dışında dahi! IQ'su Einstein'dan sadece 18 eksik

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata saha içinde maestro saha dışında dahi! IQ'su Einstein'dan sadece 18 eksik

Gösterdiği performans ve oynadığı takımlar ile adından sıkça bahsettiren Juan Mata, farklı özellikleriyle ön plana çıkmaya devam ediyor. 34 yaşındaki İspanyol yıldızın zekası tarihin en büyük profesörlerinden Albert Einstein'ı bile geride bıraktı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.09.2022- 06:40