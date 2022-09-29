Burak Yılmaz'dan flaş Fatih Terim sözleri: Yerinde olsam öyle gülmezdim!

Eski milli golcü Burak Yılmaz önemli açıklamalarda bulundu. Katıldığı Twitch yayınında Fatih Terim ile ilgili konuşan tecrübeli oyuncu, "Ben Fatih Terim’in yerinde olsam öyle bir gülüş yapmazdım orada. Kaç kişinin önündeyiz. Bana yapılan faul vardı. Neyse konuşmak istemiyorum." ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.09.2022- 06:40