Burak Yılmaz'dan flaş Fatih Terim sözleri: Yerinde olsam öyle gülmezdim!
Eski milli golcü Burak Yılmaz önemli açıklamalarda bulundu. Katıldığı Twitch yayınında Fatih Terim ile ilgili konuşan tecrübeli oyuncu, "Ben Fatih Terim’in yerinde olsam öyle bir gülüş yapmazdım orada. Kaç kişinin önündeyiz. Bana yapılan faul vardı. Neyse konuşmak istemiyorum." ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları...
Futbola Hollanda'da Fortuna Sittard'da devam eden Burak Yılmaz, katıldığı twitch yayınında ilginç açıklamalar yaptı. 37 yaşındaki golcünün Fatih Terim ile ilgili sözleri sosyal medyaya damga vurdu. Fotomaç'ın derlediği haberde Burak, Beşiktaş'ta oynadığı dönemdeki bir görüntüyle ilgili "Ben Fatih Terim'in yerinde olsam öyle bir gülüş yapmazdım orada. Kaç kişinin önündeyiz. Bana yapılan faul vardı. Neyse konuşmak istemiyorum" dedi. Burak ayrıca "Terim herkesin saygı duyması gereken Türkiye'nin en büyük teknik direktörlerinden biri" ifadelerini kullandı.