Galatasaray'ın gündeminde yer alan Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Cristiano Ronaldo transferinde resmi açıklama! Galatasaray...
Adı Galatasaray ile anılan ve kulübü Manchester United'da forma şansı bulmakta zorlanan Cristiano Ronaldo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz ekibinden ayrılması beklenen Portekizli yıldızla ilgili çarpıcı bir transfer açıklaması geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
İngiliz ekibi Manchester United'da mutsuz günler geçiren yıldız oyuncunun adı sarı kırmızılılarla anılıyor.
Hatta Avrupa basını, konuya geniş yer ayırmış ve Galatasaray'ın Ronaldo'ya olan ilgisinden bahsetmişti.