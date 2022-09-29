Galatasaray'da Adana Demirspor mesaisi!

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında lider Adana Demirspor ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.09.2022- 16:13