Fotomaç'ın Cristiano Ronaldo - Galatasaray haberi Avrupa basınını ayağa kaldırdı.
Transfer iddiaları ardından Avrupa basını ayağa kalktı! Galatasaray ve Ronaldo…
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılıların Cristiano Ronaldo ilgilendiği haberler, Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. İşte Avrupa'da bu iddialarla ilgili atılan manşetler... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Söz konusu haberde, sarı-kırmızılı ekibin yaz transfer döneminde ilgilendiği Ronaldo defterini hala kapatmadığı belirtildi.
Transferde iş bitirici yönetici Erden Timur, Manchester United'dan ayrılmaya karar veren Portekizli süper star için adeta pusuda beklediği ifade edildi.