Süper Lig'de ilk 8 hafta biterken Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu tartışılmaya devam ediyor.
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da kriz kapıda! Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı...
Galatasaray'da gözler Kerem Aktürkoğlu ile yapılacak olan yeni sözleşmede. Performansı ile hayal kırıklığı yaratan milli oyuncu, yönetimden istediği maaş beklentilerin üstüne çıktı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Bu sezon gösterdiği kötü performansla eleştiri oklarının hedefi olan Kerem Aktürkoğlu konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-Kırmızılı yönetim, özellikle kadrodaki yerli oyuncular arasındaki maaş dengesinin bozulması nedeniyle flaş bir adım atmıştı.