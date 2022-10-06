Spor Toto Süper Lig'in ilk 8 haftasını 17 puanla 4. sırada geçen Galatasaray, yaz transfer döneminde sil baştan kadro kurdu.
Inaki Pena Galatasaray'a transfer olacak mı? Karar verildi
Son dakika Galatasaray haberleri: Sezon sonunda Fernando Muslera ile yollarını ayıracağı konuşulan Galatasaray'da gündeme Inaki Pena gelmişti. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen İspanyol kalecinin yeniden Galatasaray'a transfer olup olmayacağı belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Başkanlık seçimini Dursun Özbek'in kazanması sonrası takımın başına Okan Buruk'u getiren sarı-kırmızılılar, ses getiren transferlere imza attı.