Filou Oostende 78-92 Galatasaray Nef (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Galatasaray Nef, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Filou Oostende'yi 92-78 mağlup etti. Galatasaray Nef, gruptaki ikinci maçını 11 Ekim Salı günü sahasında Polonya'nın Legia Varşova ekibiyle yapacak.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 06.10.2022- 00:06 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022- 00:24
Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray Nef, birinci periyodunu 29-19 önde bitirdiği maçın ilk yarısını da 51-39 üstün geçti. Sarı-kırmızılı takım, üçüncü çeyreğini de 74-58 önde bitirdiği müsabakadan 92-78 galip ayrıldı.
Galatasaray Nef, gruptaki ikinci maçını 11 Ekim Salı günü sahasında Polonya'nın Legia Varşova ekibiyle yapacak.