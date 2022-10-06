"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇ BİZİMLE OLACAKTIR"

Tecrübeli teknik adam, Adana Demirspor müsabakası sonrası basın mensuplarına verdiği demeçte, "Sadece saha içi değil, özel hayatında da çok iyi olmayan bir haftası vardı onun için. Devamında ağrısı da devam edince bu maç için kadroya almadık. Önümüzdeki maçta bizle birlikte olacaktır" dedi.