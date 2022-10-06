Galatasaray'ın sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak renklerine kattığı Mauro Icardi, adale sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almamış ve sürpriz biçimde Arjantin'e gitmişti.
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Mauro Icardi kararı!
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasını BAY geçecek olan Galatasaray, 10. haftada Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Kayseri ekibini devirerek yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda gözler Mauro Icardi'ye çevrildi. Sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçının kadrosuna alınmayan ve özel işleri sebebiyle Arjantin'e giden deneyim golcü, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönmüştü. Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takımla çalışmalara başlayan Icardi ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Özel hayatında Wanda Nara ile yaşadığı problemlerin ardından yıldız oyuncuyla ilgili ortaya atılan iddialar, kafaları karıştırmıştı.
Arjantinli forvet, sarı-kırmızılı formayla sadece 28 dakika görev yaptı.