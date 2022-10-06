"TORREIRA VE MERTENS TRANSFERLERİ İÇİN BEN ERDEN AĞABEY İLE GİTTİM"

Galatasaray'ın transferlerdeki rolü ile ilgili ise Turan, "Ben yönetime, 'herhangi bir ihtiyacınız olursa ben atlar gelirim hemen' dedim. Torreira ve Mertens transferleri için ben Erden ağabey ile gittim. Yardımcı olmak için oradaydım. Torreira ve Mertens geldi takıma şimdi. Keşke Alexis Sanchez transferi de olsaydı. En büyük hayalimdi. İstedik ama olmadı" şeklinde konuştu.