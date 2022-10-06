Arda Turan, "Bir sistem hocası olmak istiyorum. Bir ekol hocası olmak istiyorum. Guardiola'nın Barcelona'ya getirdiğini Galatasaray'a getirmek istiyorum. Hedefi olan, bir projesi olan bir takımla başlayabilirim" dedi.
GALATASARAY HABERLERİ: Arda Turan hedefini açıkladı! "Guardiola'nın Barcelona'ya getirdiği..."
Galatasaray'ın yetiştirdiği önemli isimler arasında yer alan ve aktif futbol kariyerine sezon başında son veren Arda Turan, kendisi için düzenlenen gecede çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlerleyen süreçte teknik direktörlük koltuğuna oturmak istediğini belirten Arda Turan, "Bir sistem hocası olmak istiyorum. Bir ekol hocası olmak istiyorum. Guardiola'nın Barcelona'ya getirdiğini Galatasaray'a getirmek istiyorum. Hedefi olan, bir projesi olan bir takımla başlayabilirim." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) 'Aylık Bölge Toplantısı' "Arda Turan'a Veda" başlığıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi.
Turan'a veda niteliğinde olan organizasyona; Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Yönetim Kurulu üyesi İsmail Sarıkaya, 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ve üyeler katıldı.