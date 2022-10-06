Zorlu Adana Demirspor deplasmanında çok iyi bir futbol oynamasına rağmen 2 puan bırakan Galatasaray'da gündem yerli krizi.
GALATASARAY HABERLERİ | G.Saray'da gündem 'yerli krizi' İşte Okan Buruk'un kafasındaki 3 formül
Galatasaray'da yabancı kuralı sıkıntısı yaşanıyor. Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün beklentileri karşılayamamasından dolayı değişikliğe gitmeyi düşünen teknik direktör Okan Buruk'un elleri 3 yerli kuralında bağlanıyor. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Takvim'in haberine göre Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün çok kötü performansı sonrası yeni arayışlara girdi.
Buruk'un 3 formül üzerinde durduğu belirtiliyor.