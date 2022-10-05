UEFA Gençlik Ligi | Galatasaray U19 4-0 Csikszereda U19 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19 takımı, Rumen ekibi Csikszereda'yı 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Sarı-kırmızılıların gollerini 58 ve 65'inci dakikalarda Beknaz Almazbekov, 73'üncü dakikada penaltıdan Hamza Akman ve 80'inci dakikada Caner Doğan kaydetti.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.10.2022- 18:13