Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmiş ve dünya çapında ses getirmişti.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson zammı kaptı bonservisi belirlendi! Dünya Kupası sonrası...
Yaz transfer döneminde adından söz ettiren Galatasaray, 13 futbolcuyla kadrosunu güçlendirmişti. Sarı-kırmızılı takımda sıra iç transfere gelirken, Victor Nelsson'la görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı. Cimbom Danimarkalı stoperin maaşına zam yaparken, sözleşme süresi ise değişmedi. Yönetim, 24 yaşındaki defans oyuncusu için düzenlenecek Dünya Kupası sonrasında devre arası teklif beklerken, düşünülen bonservis ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de 8 maça çıkan sarı-kırmızılılar; bu maçlardan 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Takımın savunma konusundaki başarısı dikkat çekerken, hücum konusunda son vuruşların yapılamaması da eleştirilerin hedefi oldu.