TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan sürpriz kaleci atağı: Lorenzo Montipo!

Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı ekip için İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın, kaleci transferi için Hellas Verona'da forma giyen Lorenzo Montipo'yu gündemine aldığı ifade edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.10.2022- 10:45