Sezona şampiyonluk parolasıyla giriş yapan sarı kırmızılılar yaptığı flaş transferlerle dünyada ses getirdi.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan sürpriz kaleci atağı: Lorenzo Montipo!
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı ekip için İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın, kaleci transferi için Hellas Verona'da forma giyen Lorenzo Montipo'yu gündemine aldığı ifade edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)
Torreira ve Mertens'i aynı uçakla İstanbul'a getiren Galatasaray transferin son günlerinde bombaları patlattı.