Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Bomba iddia! Mauro Icardi Real Madrid'e önerildi
Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiralık olarak transfer ettiği Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılara gelmesinin ardından eşi Wanda Nara ile gündemden düşmeyen Arjantinli yıldızla ilgili çarpıcı bir gerçek daha ortaya çıktı. Icardi'nin, Real Madrid'e önerildiği öğrenildi. İşte gündem yaratan gelişmenin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılara PSG'den kiralanan yıldız oyuncu, özel hayatındaki çalkantılar sebebiyle gündem olmuştu.
Icardi, eşi Wanda Nara ile yaşadığı problemler sebebiyle ülkesi Arjantin'e gitmek zorunda kalmıştı.