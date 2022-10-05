GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Bomba iddia! Mauro Icardi Real Madrid'e önerildi

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiralık olarak transfer ettiği Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılara gelmesinin ardından eşi Wanda Nara ile gündemden düşmeyen Arjantinli yıldızla ilgili çarpıcı bir gerçek daha ortaya çıktı. Icardi'nin, Real Madrid'e önerildiği öğrenildi. İşte gündem yaratan gelişmenin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.10.2022- 10:26 Güncelleme Tarihi: 05.10.2022- 10:31