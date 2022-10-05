Galatasaray'da geride kalan 8 haftada en çok eleştirilen ve tartışılan oyuncu, geçen sezona damga vuran Kerem Aktürkoğlu oldu.
GALATASARAY HABERİ: Performansının sebebi belli oldu! İşte Kerem Aktürkoğlu gerçekleri
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, yeni sezona iyi bir başlangıç yapamadı. Yunus Akgün ile eleştirilerden nasibini alan 23 yaşındaki futbolcuya eleştiri sesleri yükseldi. Peki Kerem Aktürkoğlu'nun performansının sebebi ne? O gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
2021-22 sezonunda takımın en başarılı ismi olan Kerem'in bu yıl ilk 8 haftadaki performansı sınıfta kaldı.
Geçtiğimiz yıl sarı kırmızılı forma ile çıktığı 52 maçta 13 gol 13 asiste imza atan Kerem, şu anda bu oyunun çok uzağında.