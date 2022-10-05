Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
GALATASARAY HABERİ: İspanya'dan olay Mauro Icardi - Wanda Nara iddiası! "Çığlıklar yükseldi"
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta ülkesi Arjantin'e giden ve eşiyle arasındaki sorunları çözmek isteyen Icardi, amacına ulaşamadı. İspanyol medyası, ikili arasında gerçekleşen görüşmenin detaylarını açıklarken, "çığlıkların yükseldiğini" iddia etti. İşte gündem yaratan haberin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Icardi, geçtiğimiz günlerde ülkesi Arjantin'e gitmiş ve Galatasaray'ın, Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almamıştı.
Eşi Wanda Nara ile olan problemleri çözme adına ülkesine giden 29 yaşındaki futbolcu, daha sonra İstanbul'a dönmüştü.