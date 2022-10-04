Yunus'un Adana Demirspor'dan Galatasaray'a performansıyla kendisini Süper Lig 'de ispatlamış bir oyuncu olarak döndüğünü belirten Ergezen, "Şu anda ilk 11 oyuncusu ve gelişmeye devam ediyor, bu yüzden çok mutlu" dedi.