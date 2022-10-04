Kiralık gittiği Adana Demirspor'daki muhteşem çıkışının ardından Galatasaray'a dönen ve ilk 11'in değişilmez oyuncusu olan Yunus Akgün'e talip çıktı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Menajeri açıkladı! Yunus Akgün'e 2 teklif birden
Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki oyuncu, sarı kırmızılılara geri dönmüştü. Yıldız futbolcunun adı transferde birçok takımla da anılıyordu. Yunus Akgün'ün menajeri yaptığı açıklamada, oyuncusuna teklifler geldiğini duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Genç yıldızın menajeri, Yunus'a gelen teklifler hakkında konuştu.
Yunus'un Adana Demirspor'dan Galatasaray'a performansıyla kendisini Süper Lig 'de ispatlamış bir oyuncu olarak döndüğünü belirten Ergezen, "Şu anda ilk 11 oyuncusu ve gelişmeye devam ediyor, bu yüzden çok mutlu" dedi.