Galatasaray yaz transfer döneminde yaptığı yatırımların karşılığını almaya başladı. Birbirinden değerli isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekipte İcardi, Torreina, Mertens, Oliveira, Midtsjö, Yusuf Demir gibi isimlerin ardından da ne yapacağı merakla beklenen, hatta yaşı nedeniyle sert eleştirilerin de hedefi olan Juan Mata da gösterişli bir girişe imza attı. İspanyol futbolcu, Galatasaray'ın İstanbulspor'u 2-1 yendiği karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 77 dakika sahada kaldı. Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunan Mata, tam anlamıyla bir futbol resitali sundu.

G.SARAY'DA 7 YILLIK REKORU KIRDI

Fotomaç'ın haberine göre dikine oyunu, adrese teslim klas paslarıyla İstanbulspor maçını şölene çevirdi. Bu sezon Galatasaray'ın 3. bölgede en çok başarılı pas atan ismi olan Mata, ayrıca 8 kilit pas vererek Kasım 2015'ten bu yana Galatasaray'da bir maçta en çok kilit pasveren oyuncu oldu. "Bir yıldır topa vurmamış! Emekli oldu. Galatasaray alarak büyük hata yaptı" denilen 34 yaşındaki oyuncunun futbolu, taraftarları coştururken sosyal medyada tam anlamıyla Juan Mata fırtınası esti. Twitter'da anında en çok konuşulanlar arasına giren ve dün de gündemin üst sıralarında yer alan başarılı futbolcuyla ilgili 113 binin üzerinde mesaj ve yorum paylaşıldı.

MERTENS'İN FORMASI TEHLİKEDE

İspanyol basını, Mata'nın İstanbulspor maçındaki performansını yorumlarken övgü dolu sözler kullandı. Mata'nın alışık olmadık şekilde 64 numara ile sahada mücadele ettiği kaydedilirken, İspanyol yıldızın attığı paslarla eski günlerinden esintiler sunduğu belirtildi. Bu durum teknik direktör Okan Buruk'u da oldukça memnun ederken "İstanbulspor karşısında izlediğimiz herkes, Adana Demirspor maçında ilk 11'de oynayabilir" dedi ve rotasyon sinyalini de vermiş oldu. Şimdi Galatasaray taraftarları orta sahada kimin oynayacağını tartışırken Buruk'un Mertens'i kesip Mata'yı sahaya sürme ihtimalinin olduğu bildirildi.

LEVENT TÜZEMEN - ŞAPKALARI ÖNÜNE DÜŞTÜ

İngiltere'de her oyuncu kolay kolay oynayamaz. Mata, İspanyol futbolunun yıldızlarından biriydi. Erden Timur, Mata'yı getirerek büyük iş yaptı. Çünkü bizim takımlarda genelde oyun lideri bulmak çok zor. Mata'nın İstanbulspor maçında oyuna akıl koyduğunu gördük. Tek ve basit oynamışını keyifle izledik. Lig yarışı içinde Mata, Galatasaray'ın hücum ve pas organizasyonunda önemli yer tutacaktır. Kerem ve Yunus, Mata'nın çabuk oynadığı tek pas anlayışına ayak uydururlarsa Galatasaray, hücumda fazlasıyla pozisyon üretir. Bu zenginlik İcardi ve Gomis'e yarar. Galatasaray sadece Mertens'i değil, gerektiğinde ikisini de kullanabilir. Hatta Mertens-Mata ikilisi birbirlerini de yedekler. Mata ile ilgili yaşından dolayı algı operasyonları yapanların herhalde şapkaları önüne düşmüştür. Mata, oyun aklına dayalı sergilediği futbolla evinde oturmadığını herkese kanıtlamış oldu.

SERKAN KORKMAZ - EN DOĞRU SEÇENEK

Adana'da Mata ilk 11'de oynamalı. Detaylandırayım: Belhanda'nın geldiği günden bu yana Galatasaray'da dinmeyen bir 10 numara sıkıntısı var. Gerçi modern futbolda "10 numara nedir" koca bir muamma... "8 numara" denenlerin de sekiz farklı türü var ve bazıları "10" numaraya hayli yakın. Eğer takımınızdaki "ofansif orta saha" kafi (!) derecede savunma da yapıyorsa değmeyin keyfinize... Galatasaray'ın kalecisi ve savunma dörtlüsü (1 Türk ve 4 yabancı) belli. Türk bir golcüsü yok, yani golcü de yabancı (İcardi, Gomis ya da Seferovic). Toreira ve Midtsjö'nün Adana maçında kesilmesi "teklif dahi edilemez" bence.. Kalan üç kontenjandan ikisi Türk olmak zorunda... Yani; Oliveira, Mertens ve Mata'dan yalnızca biri oynatılabilecek. İstanbul maçında izlediğim Mata en doğru seçenek gibi duruyor.

ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM

Taraftarı büyüleyen Juan Mata, sarı-kırmızılılarda şampiyonluklar kazanmak istediğini söyledi. Mata, İstanbulspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Galatasaray benim için her zaman büyük bir takım oldu. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan, Avrupa'nın önemli bir takımıydı. Türkiye'nin en büyük ve en başarılı takımı. En üst seviyede mücadele edeceğim bu tarz bir şeye ihtiyacım vardı. Burada şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Sezon içinde de fizik olarak kendimi geliştirmeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.