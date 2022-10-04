Geçtiğimiz günlerde Wanda Nara, sosyal medyadan yaptığı açıklamada eşi Icardi'den ayrıldığını duyurmuştu.
Icardi ve Wanda Nara çiftinde bomba gelişme! "Wanda geri dönmek istemiyor"
Geçtiğimiz günlerde Wanda Nara, eşi Icardi'den sosyal medyadan yaptığı paylaşımla beraber ayrıldığını açıklamıştı. Adalesinden sakatlık geçirdiği açıklanan Arjantinli yıldız, eşiyle barışmak için memleketine uçmuştu. Konuyla ilgili olarak İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte Wanda Nara - Icardi cephesinde yaşanan son gelişmeler... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Ayrıca Wanda Nara ile ilgili olarak 20 yaşındaki Arjantinli rapçi L-Gante ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.