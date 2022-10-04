GALATASARAY HABERLERİ: Aslan bombaları patlatıyor! 4 mevkiye 4 transfer

Milli aranın ardından Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşan Galatasaray, 9. haftayı ise BAY geçecek. Sarı-kırmızılı takım bu sürede transfer çalışmalarına hız verirken, teknik direktör Okan Buruk yerli alternatifi artırmak amacıyla listesini yönetime iletti. Buna göre listede 4 mevkide 4 futbolcu yer alırken, bu oyuncuların hepsi de yurt dışında forma giyiyor. İşte o futbolcular ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.10.2022- 06:40