Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün son haftalarda gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.
Menajeri müjdeyi verdi! Galatasaray'da Yunus Akgün'e yeni sözleşme
Galatasaray haberi: Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Adana Demirspor forması giyen Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray'a geri dönerken şu ana kadar gösterdiği performansla beklentileri karşıyalamadı. Sarı-kırmızılı ekipte genç oyuncunun aldığı az maaş gündem konusu alırken bu konuda sıcak bir gelişme yaşandı. Yunus Akgün'ün menajeri konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (GS spor haberi)
22 yaşındaki oyuncu, son Adana Demirspor maçında da etkisiz bir görüntü çizmesinin ardından eleştirilerin odağı haline gelmişti.
Geçtiğimiz sezonki futbolunu aratan Yunus Akgün, yabancı sınırı nedeniyle tercih nedeni konumda bulunuyor.