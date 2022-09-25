Galatasaray'ın mecburi satın alma opsiyonuyla birlikte Nantes'e kiraladığı Mostafa Mohamed boş durmuyor. Sezon başında 250 bin euro kiralama bedeli ve 5 milyon 750 bin euro satın alma opsiyonu ile Fransa'ya gönderilen Mısırlı futbolcu milli takımda da gollerine devam ediyor. Lig maçlarında 8 karşılaşmada 2 gol atıp 2 asist ile üretti. Mohamed, Toulouse ve Strasbourg maçlarında adını skorboarda yazdırdı. Avrupa Ligi'nde de iki maça çıkan başarılı futbolcu, Olympiakos karşılaşmasını boş geçmedi. Nantes forması ile adından söz ettiren Mohammed Muhammed ilk 11'de çıktığı milli maçta da şık bir gol attı. Mısır'ın Nijerya'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada ikinci gol Mohamed'den geldi. Diğer iki golü ise Salah kaydetti. Mısır yerel basını ve Avrupa basını golcü futbolcudan övgüyle bahsederken, 'Her zaman Fransa'da oynamak istiyordu ve sonunda amacına ulaştı. Nantes'ta kendisini buldu. Bu durum milli takıma da pozitif yansıdı' diye yazdılar. Fotomaç'ın haberine göre öte yandan Fransız kulübünün, Mostafa Mohamed'in bonsevrisini almak için Haziran ayını beklemeyeceği belirtildi. Mısırlı yıldızdan çok memnun olan Fransızlar, devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalarak 5 milyon 750 bin euro'yu yatıracak ve işi bitirecek.

Mohamed'i çok daha yüksek bir fiyata satabileceğini düşünen Fransızlar, bir an önce oyuncunun tapusunu almayı planlıyor. Galatasaray, Mısırlı futbolcuyu erkenden satarsa devre arasında yapılacak transferlere kaynak yaratmış olacak.