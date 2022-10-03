GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da kritik görüşme! Kerem Aktürkoğlu formasını kaybedebilir

Süper Lig'de Galatasaray, bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yolculuğuna devam eden sarı kırmızılı ekip, ligde son olarak Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele beraberlikle sonuçlandı. Öte yandan takımın önemli oyuncularından Kerem Aktürkoğlu ise eleştiri oklarının hedefinde. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.10.2022- 10:22