Galatasaray'da 'bay' geçilecek 9. hafta sonrasında önemli bir değişim kapıda...
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da kritik görüşme! Kerem Aktürkoğlu formasını kaybedebilir
Süper Lig'de Galatasaray, bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yolculuğuna devam eden sarı kırmızılı ekip, ligde son olarak Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele beraberlikle sonuçlandı. Öte yandan takımın önemli oyuncularından Kerem Aktürkoğlu ise eleştiri oklarının hedefinde. İşte detaylar...
Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, geçen sezon Galatasaray'ın en başarılı ismi Kerem Aktürkoğlu'nu performansını yükseltmezse kenara alacak.
Konyaspor maçının ardından Adana Demirspor deplasmanında da beklentilerin altında kalan 23 yaşındaki futbolcunun yedek kulübesine çekilmesi artık gündeme geldi.