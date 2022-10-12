Galatasaray'da forma giydiği 4 yıl boyunca taraftarların sevgilisi haline gelen Marcao, yaz transfer döneminde rekor bonservis ile Sevilla'ya transfer oldu.
Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao taraftarın sevgilisi oldu!
Galatasaray'da oldukça başarılı performans gösterip İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'ya bonservisiyle transfer olan Marcao, yeni takımında kötü bir başlangıç yapmıştı. Ancak Brezilyalı stoper kendisini toparlamayı başardı ve taraftarın sevgilisi haline geldi. İşte ayrıntılar...
İspanyol ekibinin bonuslarla birlikte 15 milyon avro ödediği Brezilyalının Sevilla kariyeri istediği gibi başlamadı.