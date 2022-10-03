Galatasaray, ikinci yarının başında 10 kişi kalan Adana Demirspor karşısında 1 puanla yetinirken Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün etkisiz futbolları maça damga vurdu.
Galatasaray'da Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu tepkisi! Okan Buruk'un kararı...
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılı ekipte Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün performansı eleştiri oklarının hedefinde... Galatasaray'da iki milli yıldız 8 maçın 8'ine ilk 11'de başlarken, Adana Demirspor maçında Kerem ve Yunus 34 top kaybıyla dikkat çekti. Sarı-kırmızılılarda teknik patron Okan Buruk, bu durum karşısında harekete geçmeyi planlıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray, ikinci yarının başında 10 kişi kalan Adana Demirspor karşısında 1 puanla yetinirken Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün etkisiz futbolları maça damga vurdu.
İlk 11'de 3 yerli futbolcu oynatma zorunluluğu nedeniyle iki futbolcu bu sezon oynanan 8 maçın tamamında ilk 11'de şans buldu. Ancak beklentileri karşılamak bir yana takımı aşağı çeken isimler oldular.
Fotomaç'ın haberine göre geçen sezon Kerem Galatasaray, Yunus ise Adana Demirspor'daki müthiş performanslarıyla adından çokça söz ettirmişti. Ancak o başarılı çıkışlarını ne yazık ki bu sezona taşımayı başaramadılar. Kerem'in 2 gol attığı, Yunus'un 1 asist yaptığı Kasımpaşa deplasmanı dışındaki 7 maçta iki milli yıldızın istatistik karnesinde 'sıfır' yazıyor.