Fotomaç'ın haberine göre geçen sezon Kerem Galatasaray, Yunus ise Adana Demirspor'daki müthiş performanslarıyla adından çokça söz ettirmişti. Ancak o başarılı çıkışlarını ne yazık ki bu sezona taşımayı başaramadılar. Kerem'in 2 gol attığı, Yunus'un 1 asist yaptığı Kasımpaşa deplasmanı dışındaki 7 maçta iki milli yıldızın istatistik karnesinde 'sıfır' yazıyor.