Terim ile ilgili beni en çok etkileyen şey, iki ağır antrenman gününde sonra bize 1 tam gün ve tam özgürlük verirdi. Bunu daha önce kimse yaptırmazdı. Alışık olmadığımız için bize inanılmaz gelmişti. Bence çok doğru bir çözümdü. Futbol sadece çok çalışmak ve çok yorulmaktan ibaret değildir. Antrenmana ya da maça çıktığın zaman her şeyini verebilmelisin. Bunun için de dinç bir vücuda ve rahat bir kafaya ihtiyacın var. Bunda çok iyiydi. Bisikletin pedallarına çok iyi asılırdık ama sonra iyice dinlenirdik. O özgürlük günleri bize çok iyi gelirdi. Bu yöntem işe yarardı, çünkü sahada 90 dakika boyunca hep dinç kalırdık.