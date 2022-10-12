TAGLIALATELA: FATİH TERİM DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN
Giuseppe Taglialatela: Teknik direktör Terim'i herkes tanıyor. Çünkü çok şey kazandı ve benim durumumda olduğu gibi onun oyuncusu olacak kadar şanslı olan herkes teknik direktörlük ve takım oyunu belirleme tarzına hayran kaldı. Bence dünyadaki herhangi bir teknik direktörü kıskanacak bir durumu yok. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri.
GALATASARAY HABERLERİ - İtalya'dan flaş Fatih Terim sözleri! "Hayran kaldım"
Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim, A Milli Takım'ın yanısıra İtalya'da yaptıklarıyla da hafızalara kazınmayı başarmıştı. Deneyimli teknik adam için Fiorentina'dan eski öğrencileri önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
TAGLIALATELA: FATİH TERİM DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN
Bizim için bir teknik direktörden fazlasıydı. İnsani nitelikleri, karizması ve her şeyden önce hem olumlu her olumsuz her durumda gerçekten belirleyici biriydi. Terim'e karşı sevgi duydum ve hala duyuyorum. Çünkü, o hepimize, başlangıçta benim gibi ilk 11'inde olmayanlara bile önemli olduğunu hissettirdi ve bir projenin parçaları olduğumuzu gösterdi. O teknik direktörken yanında çalışmak isterdim. Çünkü Terim'le birlikte hem teknik hem de insani düzeyde birçok şey öğrenebilirsiniz.
Tüm Fiorentina oyuncularıyla kurduğu ilişki çok sağlıklıydı. Doğrudan, ciddi biriydi ve çok saygı uyandırırdı. Ona Galatasaray'da 'İmparator' derlerdi. Bunu neden dediklerini anladık. Bir devlet başkanından bir depo işçisine kadar herkesle ilişki kurdu. Terim çok büyük bir adamdı! Karizma, Fatih Terim'in en büyük kozlarından biriydi. Çünkü, her türlü rakiple yüzleşebilmeniz için size destek verirdi. Bir futbolcu olarak sizi öyle etkilerdi ki DNA'nız değişirdi.