GALATASARAY HABERLERİ | Icardi'den uçak paylaşımı!

Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada kafilede yer almayan Icardi'den uçak paylaşımı geldi. Arjantinli forvet bu paylaşımda, "Mutlu biri olarak geri dönüyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.10.2022- 22:51