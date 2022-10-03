GALATASARAY HABERLERİ | Icardi'den uçak paylaşımı!
Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada kafilede yer almayan Icardi'den uçak paylaşımı geldi. Arjantinli forvet bu paylaşımda, "Mutlu biri olarak geri dönüyorum" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 03.10.2022- 22:51
Icardi instagram hesabından uçakla İstanbul'a dönüş fotoğrafı paylaştı.
Arjantinli golcü yaptığı paylaşımda, "Mutlu biri olarak geri dönüyorum" ifadelerini kullandı. Icardi'nin, bu paylaşımı Wanda Nara ile barıştığı şeklinde yorumlandı.
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