Süper Lig'de ilk 8 hafta biterken Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu tartışılmaya devam ediyor.
GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden flaş maaş talebi! Arada uçurum var
Geçtiğimiz yıl Galatasaray'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon ise gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı. Genç yıldızın sarı-kırmızılı yönetimle yeni sözleşme konusunda görüşmeleri devam ederken, menajerinin talep ettiği maaş ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Başarılı futboluyla geçen sezona damga vuran genç oyuncu, bu sezon beklentilerin altında kalırken düşük maaşı nedeniyle kendisini sahaya yeterince veremediği şeklinde iddialar ortaya atılmaya başladı.
Yıllık 10 milyon TL alan Kerem'in menajeriyle yönetim arasında zam görüşmelerinin bir süredir devam ettiği öğrenildi.