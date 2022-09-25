Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Türk asıllı Edvin Kurtuluş’la da ilgilendiği ama onu da Türk statüsünde oynatamayacağı için vazgeçtiği ifade edildi. İşte detaylar...

Yusuf Demir'e Türk pasaportu çıkarıp yerli statüsünde oynatmak isteyen Galatasaray, bu konuda TFF nezdinde bir karşılık bulamadı. Rakip takım taraftarları başta kamuoyundan da tepkiler geldi. Fotomaç'ın haberine göre Yusuf'u alan sarı-kırmızılı ekibin, Türk asıllı Edvin Kurtuluş'la da ilgilendiği ama onu da Türk statüsünde oynatamayacağı için vazgeçtiği öğrenildi.

Yusuf Demir gibi 22 yaşındaki Türk asıllı Edvin Kurtuluş da, Türk Milli Takımını değil İsveç Milli Takımı'nı tercih etti. Hammarby takımında forma giyen genç oyuncu 2 karşılaşmada İsveç Milli Takımında oynadı. Galatasaray yönetimi Kurtuluş için TFF'ye başvurdu. Türk statüsünde oynayamayacağı bilgisini almasının ardından transferinden vazgeçti.

KOSOVALI AİLEDEN

Edvin, İsveç'in Halmstad kentinde, kökleri Prizren'den gelen bir Kosovalı ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Dedesi, Türkiye'ye muhacir olarak göç etmiş ve burada 'soyadı' yasası nedeniyle Kurtuluş soyadını almıştı. 1960'larda Kurtuluş'un ailesi, Edvin'in babasının doğduğu İsveç'e göç etti.