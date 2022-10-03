Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu.
Adana Demirspor-Galatasaray maçında sakatlanmıştı! İşte Leo Dubois'nın son durumu
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor deplasmanına konuk olmuştu. Galatasaray formasıyla karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve sol bekte mücadele eden Leo Dubois, sakatlık yaşayarak kenara gelmişti. Fransız oyuncunun son durumu netlik kazandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmada sakatlanan Leo Dubois, sarı-kırmızılı taraftarları korkutmuştu.