Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi birinci hafta maçında Galatasaray Nef'i konuk edecek. 2 Ekim 2022, Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma 13:00'te başlayacak ve beIN Sports 5 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Anadolu Efes, Galatasaray Nef maçı ile birlikte Türkiye'deki 1632. resmi maçına çıkacak. Efes, bugüne kadar ING Basketbol Süper Ligi'nde 1492, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 24, Türkiye Kupası'nda 112, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kupası'nda iki ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası'nda bir kez mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 1493. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, ligde bugüne kadar oynadığı 1492 karşılaşmada 1160 galibiyet, 329 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasında bugüne kadar oynanan 122 karşılaşmada Efes 91 galibiyet ve 31 mağlubiyet aldı.

İki ekip arasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanan 113 karşılaşmada Anadolu Efes 83 galibiyet ve 30 mağlubiyet yaşadı.

Türkiye Kupası'nda iki takım arasında oynanan sekiz karşılaşmanın yedisinden Anadolu Efes galibiyet ile ayrılırken, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes ve Galatasaray Nef arasında bugüne kadar oynanan tek karşılaşmada ise Efes sahadan galibiyet ile ayrılan taraf oldu.

Başantrenör Andreas Pistiolis'in koçluğunda yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray Nef, güçlü bir başlangıç adına parkede olacak.

Hazırlık serüvenine 18 Ağustos çarşamba günü başlayan Galatasaray Nef, milli takımdaki oyuncuların da dönmesiyle birlikte 10 hazırlık maçı yaptı. Bursa'da Süper Lig'in güçlü ekiplerinin yer aldığı Cevat Soyaş Turnuvası'nı birinci bitiren sarı kırmızılı takım, Frutti Extra Cup'ta da finale kadar geldi.

Dee Bost'u, kaptan Göksenin Köksal'ı ve milli oyuncu Sadık Emir Kabaca'yı yeni sezonda kadrosunda tutan Galatasaray Nef yeni isimleri kadrosuna katarak değişikliğe gitti. Raymar Morgan, Jeyhve Floyd, Angelo Caloiaro, Braian Angola Rodas ve Dylan Ennis ile yabancı kadrosunu şekillendiren Galatasaray Nef, yerli oyuncu olarak da Yunus Emre Sonsırma, Sinan Sağlam, Sedat Ali Karagülle, Mahir Ağva ve Muhaymin Mustafa ile güçlendi.