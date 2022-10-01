GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın yıldızı Mauro Icardi için gündemi sarsan iddia!

Yaz transfer dönemine damga vuran Galatasaray'ın en önemli hamlelerinden biri de Mauro Icardi'ydi. Paris Saint-Germain'den Arjantinli oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katan sarı kırmızılı ekip, oyuncuya 750 bin Euro ödendiğini açıklamıştı. Ancak flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.10.2022- 11:26