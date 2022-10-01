Galatasaray'ın sansasyonel transferi Mauro Icardi'nin maaşı yeniden gündeme getirildi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın yıldızı Mauro Icardi için gündemi sarsan iddia!
Yaz transfer dönemine damga vuran Galatasaray'ın en önemli hamlelerinden biri de Mauro Icardi'ydi. Paris Saint-Germain'den Arjantinli oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katan sarı kırmızılı ekip, oyuncuya 750 bin Euro ödendiğini açıklamıştı. Ancak flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Oyuncunun sözleşme detayları bildirimi konusunda PSG ile karşı karşıya gelmişti.
Galatasaray'ın, Mauro Icardi'ye ödediği maaşla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.