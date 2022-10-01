Geçen sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birisini yaşayan Galatasaray ocak ayında Fatih Terim'le yollarını ayırmıştı.
GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent Türkiye'de kopamıyor! G.Saray'dan sonra...
Galatasaray'ın başında geçirdiği 6 aylık süreçte beklentilerin altında kalan Domenec Torrent, Türkiye'den ayrılamıyor. İspanyol çalıştırıcı ile tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-kırmızılılar, Torrent ile davalık olmuş durumda. Cimbom'un Torrent'e 2 milyon euroluk tazminat ödemesi beklerken, 60 yaşındaki teknik adam, eşi ile Türkiye'yi gezmeye devam ediyor. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yönetim, Terim'den sonra Domenec Torrent'i teknik adamlığa getirmişti.
İspanyol hocanın kariyerinde Guardiola'nın yardımcısı olmak dışında bir başarı bulunmuyordu.