Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: İtalya'dan olay iddia! Lucas Torreira, Galatasaray ve ayrılık...
Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Torreira ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basınında yer alan habere göre, 26 yaşındaki Uruguaylı orta saha sarı kırmızılılardan ayrılabilir. İşte gündem yaratan transfer haberinin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sezon başında orta saha arayışında olan sarı kırmızılılar, başarılı futbolcuyu kadrosuna katmıştı.