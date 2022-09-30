Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Juan Mata, sarı kırmızılılarla çıktığı ilk maçta giydiği parçalıyı koleksiyonuna ekledi. Cimbom'un altyapıdaki gençlerinden Eren Paşahan, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçından sonra İspanyol orta sahanın yanına gidip formasını istedi. Tecrübeli futbolcu ise sonraki karşılaşma için söz verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

13 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'ın en kariyerli ismi olan Juan Mata, takım arkadaşlarına örnek oluyor. Sabah'ın haberine göre, İspanya ile Avrupa ve Dünya şampiyonlukları yaşayan, kariyerini uzun yıllar Chelsea ve Manchester United'da geçiren Mata, İstanbul'a gelir gelmez sarı-kırmızılı kulübün tarihini incelemeye başladı. Galatasaray'dan etkilenen 34 yaşındaki İspanyol yıldız, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında ilk kez giydiği parçalı formayı koleksiyonuna ekledi.

GÖNLÜNÜ VE SAYGISINI KAZANDI

Altyapıdaki gençlerden Eren Paşahan, İstanbulspor karşılaşmasından sonra saha içinde Mata'dan hatıra olarak formasını istedi. Deneyimli oyuncu, "Galatasaray'da giydiğim ilk formam. Benim için çok değerli. Bunu saklayacağım. Adana Demirspor maçındaki formamı sana hediye edeceğim, sözüm olsun" diyerek genç oyuncunun hem gönlünü aldı hem de saygısını kazandı.

Mata, İstanbulspor maçında ilk 11'de sahaya çıkmış ve 77. dakikada oyundan alınmıştı.