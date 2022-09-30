Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fotomaç'ın haberine göre; Adana ekibinin hızlı oyuncularına açık vermek istemeyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 4-5-1 sistemi üzerinde duruyor. Milli takımlardan dönen oyuncular da çalışmalara başlarken, Okan Buruk kadro için son kararını bugün verecek. Buruk'un özellikle Mertens-Juan Mata tercihi büyük merakla bekleniyor.
Adana Demirspor - Galatasaray maçı öncesi Okan Buruk'tan özel önlem!
Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesinde teknik direktör Okan Buruk ise güçlü rakibine karşı özel bir önlem hazırlığında. İşte ayrıntılar...
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Yayın Tarihi: 30.09.2022- 12:40