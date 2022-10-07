Yeni sezonda iddialı bir kadro kuran Galatasaray, mutlak şampiyonluk hedefliyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Halil Akbunar bombası! Devre arasında...
Sezon başında kadrosuna iddialı isimleri katan Galatasaray'da, yeni hedef ocak ayı. Kanat bölgesine yerli transferi yapmak isteyen sarı kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim geldi. Cimbom, sezon başında Belçika'nın Westerlo takımına transfer olan Halil Akbunar için harekete geçti. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar, Süper Lig'de 8 maç sonunda 17 puan aldı.
Aslan, ligde 3. sırada bulunuyor.