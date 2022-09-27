Galatasaray'da transfer bitmiyor. Sarı kırmızılı yönetim henüz yaz transfer dönemi biter bitmez devre arası için kolları sıvadı. Aslan'ın hedefinde bir sol bek hamlesi var. Alternatifleri değerlendiren Cimbom, Milan forması giyen Fodé Ballo-Touré isminde karar kılmıştı. G.Saray'ı sevindiren bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)

Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları erken başladı. Bu sezon Avrupa'da mücadele etmeyecek olan sarı kırmızılı ekip, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası için oldukça güçlü bir kadro kurdu. Ancak Cimbom, devre arasında da önemli hamleler yapmayı planlıyor. Sarı kırmızılı ekibin hedefinde ise bir sol bek hamlesi var. Alternatifler için nabız yoklayan yönetim ise Milan forması giyen Fodé Ballo-Touré isminde karar kılmıştı.

Bir süredir 25 yaşındaki Senegalli oyuncu için görüşmeler sürerken henüz somut bir adım atılamamıştı. Ancak Aslan'ı sevindiren haberi İtalyan basını duyurdu. Kırmızı Siyahlılarda kadroda düşünülmeyen futbolcunun takımdan ayrılacağı neredeyse kesinleşti. Milanreports'un La Gazzetta dello Sport'a dayandırdığı haberinde; takımın birinci sol beki olan Theo Hernandez'in yedeği olarak düşünülen ismin, Emanuele Valeri olduğu açıklandı. Haberin detayında Cremonese forması giyen oyuncu için Lazio'nun da devrede olacağı ifade edildi. Milan'ın bu hamleyi yapması durumunda ise Ballo-Toure ile kesin olarak yollar ayrılacak ve en güçlü aday konumunda ise Galatasaray var.

1.82 boyundaki sol bekin güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro. Oyuncu Paris Saint-Germain altyapısından yetişme ve kariyeri boyunca PSG, Monaco ve Lille gibi önemli kulüplerin de formalarını giydi.

Toure'nin Milan ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.