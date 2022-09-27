Galatasaray bol alternatifli bir kadro kurmanın karşılığını almaya başladı. Sarı-kırmızılı ekipte, Muslera ile birlikte yabancı kontenjanı nedeni ile Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı'nın yeri banko görünüyor. Leo Dubois ve Sacha Boey de savunmanın kenarlarına yerleşti. Orta saha ve forvette ise büyük bir savaş yaşanıyor. Juan Mata, İstanbulspor'la oynanan hazırlık maçında forma giymeye hazır olduğunu ortaya koyarken Dries Mertens, Oliveira ve yeniden eski formuna dönmeye başlayan Fredrik Midtsjö'ye rakip oldu.

MERTENS KULÜBEYE

Yine İstanbulspor maçında attığı penaltı golüyle bu sezonun flaş transferlerinden Mauro İcardi de forma beklediğini ortaya koydu. Sarı-kırmızılı ekip, 1 Ekim'de Adana Demirspor'a deplasmanına gidecek ve liderlik için mücadele edecek. Bu karşılaşma öncesinde gözler Okan Buruk'a çevrilirken ilk 11'de hangi oyuncuları tercih edeceği takım kadar taraftarlar tarafından da merakla bekleniyor. Fotomaç'ın haberine göre özellikle çok istekli olmasına karşın oynadığı 6 maçta skor üretemeyen Mertens'in yedek kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca Gomis'in forması da tehlikede...