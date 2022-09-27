Galatasaray'ın efsane başkanlarından Adnan Polat uzun süren suskunluğunu Fotomaç için bozdu. 22 Mart 2008'de başkan seçilen ve 14 Mayıs 2011'e kadar görevde kalan ve röportaj taleplerini geri çeviren Polat, özel işleri nedeniyle bulunduğu BosnaHersek'ten sorularımızı yanıtladı. İşte 2007-08 sezonunda Galatasaray'ın en çok konuşulan şampiyonluklarından birisine imza atan, 2008- 09 sezonunda da Süper Kupa sevinci yaşayarak adını tarihe yazdıran Polat'ın Başkan Dursun Özbek'ten Erden Timur'a, Okan Buruk'tan Stefan Kuntz'a kadar gazetemize yaptığı önemli açıklamalar:

AYAKTA TUTMAK KOLAY DEĞİL

Dursun Özbek başkanlığındaki yönetimin 4 aylık performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Galatasaray'da küskün bir ortam vardı. Dursun Bşakan en son Genel Kurul'a konuyu anlattı. Oy birliğiyle iç barışı sağlamak adına daha önce yapılmış olan usulsüz idari ibrasızlığı yok kabul edilerek doğru bir şey yaptı. Bu durum küskünlüğü ortadan kaldırdı, iç barışı sağladı. Geçen sene zor bir dönem yaşandı. Sportif ve ekonomik olarak sıkıntılar vardı. Şimdi birlik beraberlikle hareket ederek Galatasaray'ı kuruluş ayarlarına döndürmeye çalışıyor. 4 aylık sürede iyi performans sergilediler. Ada'nın kısa sürede ilk bölümünü hizmete açtılar. Florya projesi başlı başına bir olay... Orada da güzel bir şekilde yol alıyorlar. Ben de inşaat sektöründen gelen bir kişiyim. Dursun başkana her konuda yardımcı olabileceğimi söyledim. Dünyada ekonomik krizlerin olduğu dönemde Galatasaray'ı ayakta tutmak çok kolay değil.

UZUN SÜRELİ BİR YARIŞ

Galatasaray, Cumhuriyet'in 100. Yılında şampiyonluk istiyor. Buruk zafere ulaşabilecek mi?

Yeni kurulan bir takımın şu anda averajla zirvedeki ilk 2 takımdan birisi olması çok ümit verici... Ben çok güzel şeyler olacağına inanıyorum. İnanıp destek vereceğiz. Galatasaray şampiyonluğun en önemli adaylarından bir tanesi... Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir, diğer Anadolu takımları da iyi kadrolar kurdu. İyi performans sergiliyor. İddialı takım sayısı fazla... Bu uzun süreli bir yarış. Zor bir lig olacak. Ama ben Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını kaldıracağına inanıyorum.

ERDEN TİMUR'U TEBRİK EDİYORUM

Timur, Galatasaray'a önemli oyuncular kazandırdı. İlk kez yöneticilik yapan bir kişi için Timur'un çalışmalarını nasıl buldunuz?

Galatasaray'da ilk kez görev yapan bir kişi için gayet güzel gidiyor. Bu kadar zor bir dönemde gelip de hocanın istediği transferleri, ön görülen bütçe içinde kadroya katması, takımın yeniden kurulmasını sağlaması bence büyük başarı... Ender Timur'u tebrik ediyorum. Bu performansından dolayı çok da mutlu oldum. İnşallah Florya'daki huzuru aynı şekilde devam ettirecek bir performans sergiler. Çünkü oradaki kilit kişilerden birisi de kendisi...

BANA AYRI BİR MUTLULUK VERDİ

11 yıl sonra Florya'ya gittiniz. Duygularınız nasıldı?

Okan çok sevdiğim bir insan. Profesyonel hayata başlattığım bir futbolcu... En azından manevi destek vermek için ziyaretine gittim. Dursun başkanla idmanı seyrettik, sohbet ettik. Sonra da ertesi gün maça gelmemi de istedi Dursun başkan... Güzel tarafı daha oturur oturmaz 1. dakikada gol oldu. 'Şans getirdin' diye bana kompliman yaptılar. 7 haftadır gol yemeyen Konyaspor'a gol atmamız ve yenmiş olmamız bana da ayrı bir mutluluk verdi.

İlk 7 haftaya baktığınızda Galatasaray'ı nasıl buldunuz?

Yeni bir takım için en önemli şey ilk haftaları minimum hasarla geçmek. Bence Okan bunu çok güzel başardı. Milli takım arası da takımın birbirini tanıması ve kaynaşması için iyi bir imkan oldu. Ben çok ümitliyim. Şu an o ışığı alıyorum.

STEFAN KUNTZ'LA DEVAM EDİLMELİ

Milli takımda Kuntz tartışılıyor. Gönderilmesi isteniyor. Siz ne düşünüyorsunuz?

Stefan Kuntz, Almanya Milli Takımı 10 sene evvel darmadağın olduğu dönemde, genç millilerin başındaydı. Oyuncu çıkarma, yetiştirme konusunda inanılmaz bir performans gösterdi. Türkiye'de milli takımı yeniden oluşturuyor. Bu çok kolay bir durum değil. Kulüp takımları gibi değil... Her zaman bir arada olamıyorlar. Hiç paniğe kapılmamak gerekiyor. Hocayla devam edilmeli ve destek verilmeli... Türkiye'deki en büyük sorunlardan birisi gelen hocaya sabır gösterilmemesi... Kuntz'un milli takımı daha iyi yerlere getireceğine inanıyorum.