Sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da, ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar başladı. Sarı kırmızılılar, ara transferde Patrivk van Aanholt’un yerine Roma’nın Uruguaylı sol beki Matias Vina'yı düşünüyordu. Cimbom'a Vina transferinde Muslera ve Torreira’ya müjdeyi verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

G.Saray'ın bir numaralı sol bek adayı Matias Vina'dan olumlu haberler geldi. Fotomaç'ın haberine göre, Uruguay Milli Takımı'nda yer alan Vina, arkadaşları Muslera ve Torreira'nın Galatasaray ile ilgili anlattıklarından çok etkilendi.



Roma'da fazla forma şansı bulamayan 24 yaşındaki Vina'nın, sezon sonuna kadar kiralık bile olsa Cimbom'a gelmeye hazır olduğunu söylemesi transfer harekatı öncesi sarı-kırmızılı yönetimi sevindirdi.