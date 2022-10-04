Galatasaray, bu sezon başında PSG'den dünyaca ünlü golcü Mauro Icardi'yi 1 yıllığına kiralamıştı.
GALATASARAY HABERİ: Arjantin basınından olay iddia! "Icardi futbolu bırakmayı düşünüyor"
Sezon başında PSG'den Galatasaray'a kiralanan yıldız oyuncu Mauro Icardi için ülkesi Arjantin'den gündem yaratacak bir idida ortaya atıldı. Söz konusu haberde Icardi'nin eşi Wanda Nara ile yaşadığı sorunlar ve futbola %100 bir şekilde odaklananaması nedeniyle futbolu bırakmayı düşündüğü belirtildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:
"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun bedelsiz geçici transferi konusunda Kulübü Sas Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varılmıştır."