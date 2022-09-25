Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Abdülkerim Bardakcı, büyük ses getirmişti. 28 yaşındaki savunma oyuncusu, kariyerinde A Milli Takım'da ise hiç süre alamadı. Öte yandan Abdülkerim'in, Merih Demiral ile Çağlar Söyüncü'nün sakatlıkları sonrası da kadroya dahil edilmemesi üzerine taraftarlar tepki gösterdi.

A Milli Takım'da Merih Demiral ile Çağlar Söyüncü sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarılmışlardı. Yerlerine Ravil Tagir ile Cenk Özkaçar dahil edildi. Galatasaray taraftarı, en iyi yerli stoperlerden biri olduğunu düşündükleri Abdülkerim Bardakcı'nın davet almamasına şaşırdıklarını ifade eden yorumlar yaptılar.

İSTANBULSPOR MAÇINDA DİKKAT ÇEKTİ

29 yaşındaki savunma oyuncusu İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında performansıyla dikkat çekmişti. Deneyimli oyuncu, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müthiş asist ile çok konuşuldu.

Öte yandan bu sezon sarı kırmızı formayla Süper Lig'de de 5 maçta görev almıştı.