Milli aradan sonra Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da, çalışmalar sürüyor. Teknik Direktör Okan Buruk, zorlu mücadele öncesi kafasındaki oyun kurgusunu hazırladı. Okan Buruk, Adana deplasmanında farklı bir ilk 11 ile sahaya çıkma düşüncesinde. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Milli ara öncesi Konyaspor'u Nef Stadı'nda 2-1 yenerek 1 günlüğüne de olsa ligin zirvesine çıkan Galatasaray birkez daha zorlu bir maça hazırlanıyor. Süper Lig'in 8. haftasında lider Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Sarı-Kırmızılılar tüm çalışmalarını üç puan üzerine yapıyor.

DİRENCİ ARTIRACAK



Teknik direktör Okan Buruk'un Konyaspor maçının ilk devresinde orta alan ve buna bağlı olarak savunmada yaşanan sorunları dikkate alarak 11'de bazı değişimler yapmayı düşündüğü öğrenildi. Takvim'in haberine göre, tecrübeli hoca, sakatlığı geçen Frederick Midtsjö'ye forma vererek orta alanı güçlendirmeyi düşünüyor. Buruk'un bu durumda Mertens'i sola çekeceği ve Kerem Aktürkoğlu'nu kulübeye göndereceği belirlendi. Başarılı teknik adamın 3. yerli olarak da Berkan Kutlu'yu sol bekte kullanabileceği gelen bilgiler arasında.

MATA'NIN SÜRESİ VAR

Okan Buruk'un idmanlardaki performansına göre bu bölgede Kazımcan Karataş'ı da oynatabileceği öğrenildi. Fiziki açıdan takımın gerisinde olan yeni transfer Juan Mata'nın ise bir ihtimal Adana Demirspor maçının kadrosuna alınabileceği ifade edildi. Ancak İspanyol yıldızın 15 dakikadan fazla sahada olması da beklenmiyor.

Takıma geç katılan bir diğer isim olan Mauro Icardi ise fiziki açıdan her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Bir aksilik olmazsa Arjantinli yıldız, Adana'da ilk 11'de oynayacak. Teknik direktör Okan Buruk takımın gelişmesi ve sorunların ortadan kalkması için Florya'da yoğun bir mesai harcıyor.