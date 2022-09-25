GALATASARAY HABERLERİ | Sergio Oliveira'ya Portekiz Milli Takımı müjdesi!
Galatasaray'a geldiği günden bu yana sergilediği futbolla tam not alan Oliveira'ya sevindiren haber. Yıldız futbolcuyu yükselen performansı nedeniyle Portekiz Milli Takımı yakın takibe aldı. (GS SPOR HABERLERİ)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 25.09.2022- 14:51
Takvim'in haberine göre Portekiz Milli Takımı yetkililerinin tecrübeli yıldızı yeniden takip altına aldığı ve önümüzdeki dönemde canlı olarak da Oliveira'yı izleyeceği öğrenildi.
13 kez Portekiz formasını giyen Sergio Oliveira, buna karşın 1 yılı aşkın süredir de milli takımdan uzak.
30 yaşındaki futbolcu son olarak 27 Haziran 2021'de Belçika önünde görev yaptı.