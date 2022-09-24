Süper Lig'e verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray ve İstanbulspor, bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Heyecanlı mücadeleyi takip etmek teyen futbolseverler arama motorlarında Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? GS hazırlık maçı kanalda canlı yayınlanıyor? sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...
GALATASARAY 1-1 İSTANBULSPOR | CANLI (12 Barış Alper Yılmaz) (30 Okan)
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Galatasaray: Okan Kocuk, Dubois, Metehan Baltacı, Abdülkerim, P. van Aanholt, Boey, Midtsjö, Özgür Aksaka, Mata, Barış Alper, Icardi.
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Oğuzhan, Mehremic, Okan, Ali Yaşar, Ebert, Dijlan Aydın, Abazaj, Owusu, Guri.
GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray - İstanbulspor maçı 24 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da başladı.. Maç Smart Spor'da naklen canlı yayınlanıyor.